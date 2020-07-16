Во время обильных дождей в Калужской области размыло дорогу к деревне Тетево Износковского района. В четверг, 16 июля, об этом сообщает прокуратура региона.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями на автомобильной дороге регионального значения была размыта водопропускная труба, - отмечают в прокуратуре. - Движение транспортных средств по указанной дороге ограничено.

На место выезжал прокурор района и представители аварийных служб.

Там уже появились дорожные знаки, устанавливаются барьеры.

Проверку по данному инциденту продолжается.

Сроки ремонта дороги пока не называются.

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