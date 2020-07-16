$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Авто и транспорт

В Калуге снизят разрешённую скорость на дороге к трассе М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.07.2020 15:49 4 924
В Калуге снизят разрешённую скорость на дороге к трассе М3 «Украина»

На дорогах Калуги и Калужской области уменьшится максимально разрешенная скорость. Новый скоростной режим планируется ввести с 1 сентября, сообщили в четверг, 16 июля, дорожники.

Но участке подъездной дороги к Калуге от трассы М3 «Украина» от Южного обхода до Мстихино максимально разрешенная скорость будет уменьшена до 60 км/ч.

На 12 километре этой же дороги в районе поворота на санаторий-профилакторий «Строитель» разрешенная скорость составит 70 км/ч.

Нововведения коснутся также двух участков на трассе А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Беларусь в Белоусово и Малоярославце. Там максимально разрешенная скорость снизится до 40 км/ч.

- Ограничение максимально разрешенной скорости направлено на обеспечение безопасности дорожного движения, ликвидацию мест концентрации ДТП, снижению количества погибших, - объясняют дорожники. - На данных участках за 2019 год произошло 55 аварий, в которых погибли четыре человека и пострадало более 60.

Тем временем

В Калуге мужчина открыл стрельбу на улице. Подробности.

Смертельное ДТП произошло на трассе М3 «Украина» в Калужской области. Подробности.

В Калуге разметку вырубили топором. Подробности.

Калужане перестали носить маски: власти объявили о новых проверках. Подробности.

В Калужской области размыло дорогу. Подробности.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.07.2020 15:49 4 924
Тэги: авто дороги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Изготовление печатных агитационных материалов
Более трех тысяч номеров мобильной связи «Ростелекома» подключили предприниматели Калужской области с начала года
Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает кино доступнее
«Ростелеком» установил свыше пяти тысяч умных приборов учета в жилых домах Калуги и Обнинска
Еще безопаснее и удобнее — «Ростелеком» доработал приложение «Биометрия»
Яркое лето, свежий воздух и прогулки: этнографический парк ЭТНОМИР открыт для калужан и гостей столицы.
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
На ваш взгляд, насколько предосудительный поступок совершили школьницы, искупавшись в фонтане, и какого наказания они заслуживают?  
Всего проголосовало: 1493
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Аренда опалубки в Питере
Кредит на выгодных условиях – это реально
В Вологодской области реализовали проект по развитию полиатлона в режиме онлайн

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

РАСЦЕНКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ КАЛУГИ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru