В Калуге снизят разрешённую скорость на дороге к трассе М3 «Украина»

На дорогах Калуги и Калужской области уменьшится максимально разрешенная скорость. Новый скоростной режим планируется ввести с 1 сентября, сообщили в четверг, 16 июля, дорожники.

Но участке подъездной дороги к Калуге от трассы М3 «Украина» от Южного обхода до Мстихино максимально разрешенная скорость будет уменьшена до 60 км/ч.

На 12 километре этой же дороги в районе поворота на санаторий-профилакторий «Строитель» разрешенная скорость составит 70 км/ч.

Нововведения коснутся также двух участков на трассе А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Беларусь в Белоусово и Малоярославце. Там максимально разрешенная скорость снизится до 40 км/ч.

- Ограничение максимально разрешенной скорости направлено на обеспечение безопасности дорожного движения, ликвидацию мест концентрации ДТП, снижению количества погибших, - объясняют дорожники. - На данных участках за 2019 год произошло 55 аварий, в которых погибли четыре человека и пострадало более 60.

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