Коронавирус в Калужской области, последние данные на 5 июля: число жертв выросло до 48

На данный момент в Калужской области подтвердили коронавирус у 6272 человек. За сутки болезнь нашли еще у 50 человек, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Зафиксированы три новые смерти. Скончались жители Калуги 61 и 60 лет, а также 87-летний житель Обнинска. Всего жертвами эпидемии стали 48 наших земляков.

Список выздоровевших пополнили 176 калужан. Общее число справившихся с опасной болезнью – 3977.

Лечение продолжают 2247 человек. Больше всего - в Калуге (541), Обнинске (440), Боровском (282), Малоярославецком (159), Жуковском (150), Людиновском (93), Козельском (86) районах. Подробнее здесь.

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