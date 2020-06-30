В Калуге пошли лисички

У уличных торговцев в центре Калуги появились в продаже лисички.

На улице Кирова за такое ведерко, как на фото, утром просят 250 рублей. К вечеру, по наблюдениям нашего фотографа, бабушки снижают цену до 200 рублей.

Как мы уже рассказывали, в ближайшие дни в Калужской области ожидается тёплая погода с дождями. Можно ожидать, что в лесах будет много грибов.

Тем временем

В Калужской области отложили открытие детских лагерей. Они не смогут заработать с 1 июля. Подробности.