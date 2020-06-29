Жара вернётся в Калугу в начале июля

Днём во вторник, 30 июня, воздух в Калуге прогреется до +24. Во второй половине дня возможен небольшой дождь.

Июль начнётся такой же погодой – в среду около +24 и небольшой дождь. В четверг, 2 июля, начнёт теплеть. На территории Калужской области синоптики прогнозируют +27 градусов, без существенных осадков.

В пятницу ещё теплее – до +29, но возможен дождь. На выходных, по предварительным данным, ожидается +25..+27, небольшой дождь.