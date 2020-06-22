Калужская область приблизилась ко второму этапу снятия ограничений

В понедельник, 22 июня, коэффициент распространения коронавируса в Калужской области впервые снизился до 0,79.

За последние четыре дня в нашем регионе зафиксировано 232 случая заболевания COVID-19. А за четыре дня перед ними – 293.

Напомним, для перехода ко второму этапу снятия ограничений коэффициент распространения должен быть ниже 0,8. Также в больницах должно быть свободно 50% коек, а количество тестов в день превышать 90 на 100 тысяч населения.

По данным Роспотребнадзора, на втором этапе снятия ограничений смогут открыться магазины площадью до 800 кв.м, детские сады и уличная торговля.

Коронавирус в Калужской области, новые случаи за день.

Ранее, напомним, в Калужской области разрешили открыть магазины внутри торговых центров. А врио губернатора Владислав Шапша заявлял, что ко второму этапу снятия ограничений мы можем подойти к концу июня.

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