В Калужской области коронавирус подтвердили у 4431 человека

За последние сутки в Калужской области выявили 74 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Общее количество заболевших в нашем регионе выросло со вчерашних 4357 до 4431, сообщили KP40 в пятницу, 5 июня, в региональном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. С начала эпидемии скончались 34 жителя Калуги и области. Выздоровели ещё 142 калужанина. Всего с опасной болезнью справились 1954 наших земляка.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 5 июня.

Тем временем

Стало известно, когда в Калужской области смогут заработать автошколы и организации дополнительного образования. Подробности.

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