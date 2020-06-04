В Калужской области рассказали, когда откроются автошколы

Занятия в автошколах Калужской области возобновятся, когда наш регион перейдёт на третий этап снятия ограничений. В четверг, 4 июня, во время прямого эфира в «ВКонтакте» об этом заявил министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ.

– Все хотят учится очно, - отметил он. – Но давайте дождемся снятия ограничений. Мы знаем сложную ситуацию, знаем про обращения работников автошкол. Решение об открытии автошкол принимается по мере снятия ограничений. Пока оперативный штаб в Калужской области не принял такого решения. По моим соображениям, разрешение на работу автошкол последует, когда будет разрешение для всех организаций дополнительного образования. А это произойдёт на третьем этапе снятия ограничений.

Напомним, с 3 июня Калужская область начала первый этап снятия ограничений. Чтобы приступить ко второму, в нашем регионе должно уменьшиться количество новых случаев заболевания коронавирусом. На сегодня коэффициент распространения составляет 0,97. То есть за последние четыре дня новых случаев практически столько же, сколько и за предыдущие четыре дня. Чтобы начать второй этап, коэффициент должен уменьшиться до 0,8. А для третьего этапа – до 0,5. Также требуется увеличить охват тестированием населения на COVID-19.

Образовательные учреждения сомгут открыться, когда новых случаев коронавируса за четыре дня будет в два раза меньше, чем за предыдущие четыре дня.

Тем временем

Какие магазины открыли в Калуге в первый день снятия ограничений. Наш фоторепортаж.

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