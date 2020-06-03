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Какие магазины открыли в Калуге в первый день снятия ограничений

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 03.06.2020 16:45 2 3158
Какие магазины открыли в Калуге в первый день снятия ограничений

С 3 июня Калужская область начала первый этап снятия ограничений. Работу начали непродовольственные магазины, которые были закрыты из-за эпидемии коронавируса с конца марта.

И, похоже, у калужан есть большой отложенный спрос на посещение таких торговых точек. Днём в среду мы прошли по улице Кирова – в глаза сразу бросается количество людей. Столько горожан в центре не было с того самого марта.

Практически все точки в центре города работают – и с одеждой, и с техникой, и мебелью. Исключение составляют лишь большие торговые центры. С 3 июня трудиться разрешили предпринимателям с отдельным входом с улицы и площадью магазина менее 400 кв.м.

На дверях всех торговых точек висят объявления, что входить можно только в масках. Калужан просят соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. Но санитайзеры на входе встречаются редко. Да и фейсконтроль на предмет наличия маски на входе никто не устраивает. Соблюдение санитарных норм возложено на самих покупателей.

Покупателей встречают объявления о масках и дистанции.

Для непонятливых повторяют.

Не все смогли открыться 3 июня.

В районе сквера Мира заработали магазины с одеждой.

А вот «21 век» по-прежнему в карантинном состоянии. Работают лишь некоторые точки.

Продавцы не дежурят на входе, чтобы развернуть безмасочных паокупателей.

Калужане не успели посмотреть на весенние коллекции. Теперь сразу можно закупаться на лето.

В «Рио» так же, как и в других больших ТЦ - работают лишь те, кто был открыт и во время карантина.

Ушла на 10 минут...

Общепит закрыт в калужской области как минимум до 30 июня. Можно только на вынос либо заказывать доставку.

Зато книжные магазины открылись.

Актуальные названия.

В центре города опять много людей. Такого не было с марта.

Открытия магазинов площадью до 800 кв.м. ждём на втором этапе снятия ограничений. Калужские чиновники заявляют, что это дело ближайшей перспективы, если все будут соблюдать осторожность.

Тем временем

В Калужской области сообщили подробности о двух новых жертвах коронавируса

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 03.06.2020 16:45 2 3158
Тэги: общество коронавирус фоторепортаж
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