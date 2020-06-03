В Калужской области сообщили подробности о двух новых жертвах коронавируса

Как мы уже рассказывали, в среду, 3 июня, в Калужской области подтвердили 91 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего уже 4270.
Также 3 июня стало известно о двух новых смертях. В региональном оперативном штабе рассказали, что скончались 52-летний житель Калуги и 87-летний житель Обнинска.
С начала эпидемии умерли 34 человека из Калужской области.
Выздоровели за сутки ещё 118 калужан. В целом с болезнью уже справились 1732 наших земляка.
Тем временем
В Калужской области режим повышенной готовности продлён до 30 июня. Подробности.
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