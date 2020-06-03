В Калужской области выявили 4270 случаев коронавируса

В среду, 3 июня, в Калужской области подтвердили 91 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заражённых выросло со вчерашних 4179 до 4270, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.
Выздоровели ещё 118 калужан. В целом с болезнью уже справились 1732 наших земляка. Также 3 июня стало известно о двух новых смертях от коронавируса. С начала эпидемии скончались 34 жителя Калужской области.
UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 3 июня.
Тем временем
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