В Калужской области выявили 4270 случаев коронавируса

В среду, 3 июня, в Калужской области подтвердили 91 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заражённых выросло со вчерашних 4179 до 4270, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 118 калужан. В целом с болезнью уже справились 1732 наших земляка. Также 3 июня стало известно о двух новых смертях от коронавируса. С начала эпидемии скончались 34 жителя Калужской области.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 3 июня.

Тем временем

В Калужской области разрешили открыть магазины. Подробности.

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