Две новые смерти от коронавируса подтвердили в Калужской области

За последние сутки в Калужской области подтвердили ещё две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии COVID-19 в нашем регионе достигло 34, сообщили KP40 в среду, 3 июня, в федеральном оперативном штабе.

При этом выздоровели 118 калужан. Всего от болезни вылечились уже 1732 жителя нашего региона.

Актуальная информация по заболевшим появится чуть позже. Пока известно о 4179 случаях. Больше всего в Калуге и Обнинске.

По всей России за последние сутки подтвердили 8536 случаев коронавирусной инфекции. За весь период - 432 277 заболевших. Выздоровели 195 957, умерли 5 215 человек.

UPD. В Калужской области сообщили подробности о двух новых жертвах коронавируса.

Тем временем

В Калужской области режим повышенной готовности продлён до 30 июня. Подробности.

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