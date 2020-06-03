Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 3 июня

В Калужской области в среду, 3 июня, количество заболевших коронавирусом увеличилось с 4179 до 4270. За сутки подтвержден 91 новый случай, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Выздоровело ещё 118 пациентов. Всего с болезнью уже справились 1732 наших земляка.

За сутки в нашем регионе подтвердили ещё две смерти пациентов с COVID-19.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2504 жителя Калужской области. Больше половины находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 669 (-8 к предыдущему дню),

Обнинск – 502 (-12),

Боровский район – 237 (+6),

Малоярославецкий район – 168 (-7),

Жуковский район – 154 (-4),

Кировский район – 115,

Дзержинский район – 90 (+1),

Бабынинский район – 87 (-3),

Людиновский район – 80 (-2),

Думиничский район – 65 (-2),

Козельский район – 65 (+4),

Ферзиковский район – 39 (+1),

Медынский район – 31,

Жиздринский район – 29 (+1),

Перемышльский район – 28 (+1),

Мосальский район – 26,

Хвастовичский район – 21 (-2),

Сухиничский район – 19 (+1),

Мещовский район – 16 (-3),

Барятинский район – 14 (+1),

Тарусский район – 13 (-3),

Износковский район – 9,

Спас-Деменский район – 9,

Юхновский район – 9,

Куйбышевский район – 8 (+1).

Ульяновский район – 1.

Тем временем

В Калужской области режим повышенной готовности продлён до 30 июня. Подробности.

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