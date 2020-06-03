Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 3 июня

В Калужской области в среду, 3 июня, количество заболевших коронавирусом увеличилось с 4179 до 4270. За сутки подтвержден 91 новый случай, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Выздоровело ещё 118 пациентов. Всего с болезнью уже справились 1732 наших земляка.
За сутки в нашем регионе подтвердили ещё две смерти пациентов с COVID-19.
Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2504 жителя Калужской области. Больше половины находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Тем временем
В Калужской области режим повышенной готовности продлён до 30 июня. Подробности.
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