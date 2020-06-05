В Калужской области обновили информацию по коронавирусу

За последние сутки в Калужской области выздоровели 142 пациента с коронавирусом. Всего с начала эпидемии – 1954, сообщили KP40 в федеральном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 34 жителя региона.
Актуальная информация по заболевшим появится чуть позже. Пока известно о 4357 случаях.
В целом в России за последние сутки подтвердили 8726 случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии - 449 834. Выздоровели 212 680 человек, скончались 5 528.
UPD. Опубликованы новые данные по заболевшим. В нашем регионе уже 4431 случай.
Тем временем
Стало известно, когда в Калужской области смогут заработать автошколы и организации дополнительного образования. Подробности.
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