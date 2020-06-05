Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 5 июня

В Калужской области в пятницу, 5 июня, количество заболевших коронавирусом увеличилось с 4357 до 4431. За сутки подтверждены 74 новых случая, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Выздоровели ещё 142 пациента. Всего с болезнью уже справились 1954 наших земляка.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 34 калужанина.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжает 2443 жителя Калужской области. Больше половины находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 654 (-14 к предыдущему дню),

Обнинск – 527,

Боровский район – 217 (-24),

Малоярославецкий район – 165 (-2),

Жуковский район – 155 (-5),

Кировский район – 108 (-6),

Бабынинский район – 80 (-7),

Дзержинский район – 80 (-6),

Людиновский район – 78 (-2),

Козельский район – 65 (+3),

Думиничский район – 47 (-4),

Жиздринский район – 35 (+6),

Ферзиковский район – 33 (-7),

Мосальский район – 27 (+1),

Перемышльский район – 27 (-1),

Медынский район – 24 (+1),

Хвастовичский район – 21 (-3),

Сухиничский район – 19,

Мещовский район – 16,

Барятинский район – 13 (-1),

Тарусский район – 13,

Куйбышевский район – 11 (+3).

Спас-Деменский район – 10,

Юхновский район – 9,

Износковский район – 8,

Ульяновский район – 1.

Тем временем

Стало известно, когда в Калужской области смогут заработать автошколы и организации дополнительного образования. Подробности.

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