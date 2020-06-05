Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 5 июня

В Калужской области в пятницу, 5 июня, количество заболевших коронавирусом увеличилось с 4357 до 4431. За сутки подтверждены 74 новых случая, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Выздоровели ещё 142 пациента. Всего с болезнью уже справились 1954 наших земляка.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 34 калужанина.
Сейчас лечение от COVID-19 продолжает 2443 жителя Калужской области. Больше половины находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Тем временем
Стало известно, когда в Калужской области смогут заработать автошколы и организации дополнительного образования. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!