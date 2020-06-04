В Калужской области подтвердили коронавирус у 4357 человек

За последние сутки в Калужской области выявили 87 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших в нашем регионе выросло со вчерашних 4270 до 4357, сообщили KP40 в четверг, 4 июня, в региональном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. С начала эпидемии скончались 34 жителя Калуги и области.

Выздоровели ещё 80 калужан. Всего с опасной болезнью справились 1812 наших земляков.

Тем временем

Какие магазины открыли в Калуге в первый день снятия ограничений. Наш фоторепортаж.

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