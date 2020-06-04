Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 4 июня

В четверг, 4 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом увеличилось с 4270 до 4357. За сутки подтверждены 87 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Выздоровели ещё 80 пациентов. Всего с болезнью уже справились 1812 наших земляков.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 34 калужанина.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжает 2511 жителей Калужской области. Больше половины находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 668 (-1 к предыдущему дню),

Обнинск – 527 (+25),

Боровский район – 241 (+4),

Малоярославецкий район – 167 (-1),

Жуковский район – 160 (+6),

Кировский район – 114 (-1),

Бабынинский район – 87,

Дзержинский район – 86 (-4),

Людиновский район – 80,

Козельский район – 62 (-3),

Думиничский район – 51 (-14),

Ферзиковский район – 40 (+1),

Жиздринский район – 29,

Перемышльский район – 28,

Мосальский район – 26,

Хвастовичский район – 24 (+3),

Медынский район – 23 (-8),

Сухиничский район – 19,

Мещовский район – 16,

Барятинский район – 14,

Тарусский район – 13,

Спас-Деменский район – 10 (+1),

Юхновский район – 9,

Износковский район – 8 (-1),

Куйбышевский район – 8.

Ульяновский район – 1.

Тем временем

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