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Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 4 июня

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 04.06.2020 11:52 0 4923
Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 4 июня

В четверг, 4 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом увеличилось с 4270 до 4357. За сутки подтверждены 87 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Выздоровели ещё 80 пациентов. Всего с болезнью уже справились 1812 наших земляков.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 34 калужанина.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжает 2511 жителей Калужской области. Больше половины находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

  • Калуга – 668 (-1 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 527 (+25),
  • Боровский район – 241 (+4),
  • Малоярославецкий район – 167 (-1),
  • Жуковский район – 160 (+6),
  • Кировский район – 114 (-1),
  • Бабынинский район – 87,
  • Дзержинский район – 86 (-4),
  • Людиновский район – 80,
  • Козельский район – 62 (-3),
  • Думиничский район – 51 (-14),
  • Ферзиковский район – 40 (+1),
  • Жиздринский район – 29,
  • Перемышльский район – 28,
  • Мосальский район – 26,
  • Хвастовичский район – 24 (+3),
  • Медынский район – 23 (-8),
  • Сухиничский район – 19,
  • Мещовский район – 16,
  • Барятинский район – 14,
  • Тарусский район – 13,
  • Спас-Деменский район – 10 (+1),
  • Юхновский район – 9,
  • Износковский район – 8 (-1),
  • Куйбышевский район – 8.
  • Ульяновский район – 1.

Тем временем

 Какие магазины открыли в Калуге в первый день снятия ограничений. Наш фоторепортаж.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 04.06.2020 11:52 0 4923
Тэги: коронавирус общество статистика
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