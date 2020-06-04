Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 4 июня

В четверг, 4 июня, в Калужской области количество заболевших коронавирусом увеличилось с 4270 до 4357. За сутки подтверждены 87 новых случаев, сообщили KP40 в региональном оперативном штабе. Выздоровели ещё 80 пациентов. Всего с болезнью уже справились 1812 наших земляков.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 34 калужанина.
Сейчас лечение от COVID-19 продолжает 2511 жителей Калужской области. Больше половины находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
- Калуга – 668 (-1 к предыдущему дню),
- Обнинск – 527 (+25),
- Боровский район – 241 (+4),
- Малоярославецкий район – 167 (-1),
- Жуковский район – 160 (+6),
- Кировский район – 114 (-1),
- Бабынинский район – 87,
- Дзержинский район – 86 (-4),
- Людиновский район – 80,
- Козельский район – 62 (-3),
- Думиничский район – 51 (-14),
- Ферзиковский район – 40 (+1),
- Жиздринский район – 29,
- Перемышльский район – 28,
- Мосальский район – 26,
- Хвастовичский район – 24 (+3),
- Медынский район – 23 (-8),
- Сухиничский район – 19,
- Мещовский район – 16,
- Барятинский район – 14,
- Тарусский район – 13,
- Спас-Деменский район – 10 (+1),
- Юхновский район – 9,
- Износковский район – 8 (-1),
- Куйбышевский район – 8.
- Ульяновский район – 1.
Тем временем
Какие магазины открыли в Калуге в первый день снятия ограничений. Наш фоторепортаж.
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