В Калужской области 4 июня опубликовали новые данные по коронавирусу

За последние сутки в Калужской области 80 человек выздоровели от коронавируса. Всего в нашем регионе уже 1812 жителей справились с опасной болезнью, сообщили KP40 в четверг, 4 июня, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. Всего с начала эпидемии у нас 34 летальных случая.

Актуальные данные по заболевшим будут опубликованы чуть позже. Пока известно о 4270 случаях в Калуге и области.

По всей России подтвердили за сутки 8 831 случай в 85 регионах, в том числе выявлено 3374 пациента без клинических проявлений. За весь период заболели 441 108 человек, выздоровели 204 623, скончались 5 384.

Тем временем

Какие магазины открыли в Калуге в первый день снятия ограничений. Наш фоторепортаж.

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