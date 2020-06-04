В Калужской области 4 июня опубликовали новые данные по коронавирусу

За последние сутки в Калужской области 80 человек выздоровели от коронавируса. Всего в нашем регионе уже 1812 жителей справились с опасной болезнью, сообщили KP40 в четверг, 4 июня, в федеральном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. Всего с начала эпидемии у нас 34 летальных случая.
Актуальные данные по заболевшим будут опубликованы чуть позже. Пока известно о 4270 случаях в Калуге и области.
По всей России подтвердили за сутки 8 831 случай в 85 регионах, в том числе выявлено 3374 пациента без клинических проявлений. За весь период заболели 441 108 человек, выздоровели 204 623, скончались 5 384.
Тем временем
Какие магазины открыли в Калуге в первый день снятия ограничений. Наш фоторепортаж.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!