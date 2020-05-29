В Калужской области 3834 человека заразились коронавирусом

В пятницу, 29 мая, в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 3744 до 3834. За сутки выявлено 90 новых больных. Такие данные опубликовал региональный оперативный штаб. Больше всего пациентов в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

Скончались ещё два человека. Всего в нашем регионе жертвами эпидемии стал уже 31 житель.

Выздоровели за сутки 127 калужан. За весь период – 1364.

По всей России за последние сутки зафиксировано 8572 случая коронавирусной инфекции COVID-19. С начала эпидемии - 387 623. Вылечились уже 159 257 россиян, скончались 4 374 человека. Калужская область по-прежнему занимает девятое место в стране по количество больных коронавирусом.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 29 мая.

Тем временем

В Калужской области продлили режим самоизоляции до 15 июня. Подробности.

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