Ещё два человека умерли от коронавируса в Калужской области

В Калужской области за последние сутки подтвердили смерть ещё двух человек от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии COVID-19 достигло 31, сообщили KP40 в пятницу, 29 мая, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели ещё 127 калужан. Всего с опасной болезнью справились уже 1364 наших земляка.

На данный момент известно о 3744 заболевших. Обновленную статистику по заражениям региональный штаб опубликует чуть позже.

В целом в России за последние сутки зафиксировано 8572 случая коронавирусной инфекции COVID-19. С начала эпидемии - 387 623. Вылечились уже 159 257 россиян, скончались 4 374 человека.

UPD. Опубликованы подробности о новых жертвах коронавируса в Калужской области.

Тем временем

В Калужской области продлили режим самоизоляции до 15 июня. Подробности.

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