Опубликованы подробности о новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 29 мая, в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 3744 до 3834. За сутки выявлено 90 новых больных. Выздоровели ещё 127 человек.

При этом стало известно о двух новых смертях. Региональный оперативный штаб сообщил, что скончались 77-летний житель Обнинска и 62-летний житель Малоярославецкого района.

По всей России за последние сутки зафиксировано 8572 случая коронавирусной инфекции COVID-19. С начала эпидемии - 387 623. Вылечились уже 159 257 россиян, скончались 4 374 человека. Калужская область по-прежнему занимает девятое место в стране по количество больных коронавирусом.

Тем временем

В Калужской области продлили режим самоизоляции до 15 июня. Подробности.

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