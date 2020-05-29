Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 29 мая

В пятницу, 29 мая, в Калужской области количество заболевших коронавирусом увеличилось с 3744 до 3834. За сутки подтверждено 90 новых случаев, сообщили KP40 в правительстве региона. Выздоровели ещё 127 пациентов. Всего с болезнью уже справились 1364 наших земляка.

В списке умерших 31 человек. За сутки прибавились две новые жертвы.

Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2439 жителей Калужской области. Больше половины находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.

Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:

Калуга – 626 (-7 к предыдущему дню),

Обнинск – 473 (+2),

Боровский район – 258 (-7),

Малоярославецкий район – 193 (-10),

Жуковский район – 159 (-7),

Кировский район – 112 (-8),

Бабынинский район – 85 (+10),

Дзержинский район – 84,

Людиновский район – 74 (-8),

Думиничский район – 66 (-5),

Козельский район – 53,

Ферзиковский район – 35,

Медынский район – 29 (+1),

Мосальский район – 26 (-1),

Перемышльский район – 24,

Мещовский район – 19,

Износковский район – 18 (-1),

Сухиничский район – 18,

Жиздринский район – 17 (+2),

Тарусский район – 16,

Хвастовичский район – 15,

Барятинский район – 11,

Юхновский район – 11,

Спас-Деменский район – 9,

Куйбышевский район – 6.

Ульяновский район – 2.

Тем временем

В Калужской области продлили режим самоизоляции до 15 июня. Подробности.

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