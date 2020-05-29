Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 29 мая

В пятницу, 29 мая, в Калужской области количество заболевших коронавирусом увеличилось с 3744 до 3834. За сутки подтверждено 90 новых случаев, сообщили KP40 в правительстве региона. Выздоровели ещё 127 пациентов. Всего с болезнью уже справились 1364 наших земляка.
В списке умерших 31 человек. За сутки прибавились две новые жертвы.
Сейчас лечение от COVID-19 продолжают 2439 жителей Калужской области. Больше половины находится дома. Им госпитализация, по решению врачей, не понадобилась.
Рассказываем, как меняется число пациентов с коронавирусом в районах нашего региона:
Тем временем
В Калужской области продлили режим самоизоляции до 15 июня. Подробности.
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