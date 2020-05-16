Коронавирус в Калужской области, последние данные на 16 мая: за сутки проверили 839 калужан

В Калужской области на данный момент коронавирус подтверждён у 2312 человек. Вылечились 438, скончались 19. Такие данные назвали на последнем заседании оперативного штаба.

В больницах находится 787 пациентов с COVID-19. Из них 17 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Наибольшее количество заболеваний отмечено в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калужской области Сергея ПАВЛОВА, за сутки проведено 839 лабораторных анализов. Показатель охвата населения тестированием в Калужской области на 17% выше установленной нормы.

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