До 2409 выросло количество заразившихся коронавирусом в Калужской области

В Калужской области количество выявленных случаев коронавируса выросло со вчерашних 2312 до 2409. Такие данные в субботу, 16 мая, опубликовало правительство региона.

Число выздоровевших увеличилось на 35 - с 438 до 473. Умерло во время эпидемии 19 калужан. Больше всего случаев COVID-19 в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 16 мая.

Тем временем

В Калужской области рассказали, что откроется на первом этапе снятия ограничений. Подробности.

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