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В Калужской области готовятся открыть 1900 магазинов

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.05.2020 15:56 2 1801
В Калужской области готовятся открыть 1900 магазинов

В Калужской области представили план первого этапа снятия ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.

В первый этап снятия ограничений при сохранении масочного режима предложено включить ряд сфер и организаций, рассказал заместитель губернатора Владимир ПОПОВ на заседании оперативного штаба 14 мая. Это – торговля в помещениях с торговой площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом (с ограничением по посетителям), автошколы (в части водительской практики и сдачи экзаменов), занятия спортом на свежем воздухе (с ограничением по числу совместно занимающихся), прогулки на улице (с соблюдением дистанцирования и не более двух человек совместно).

В Калужской области на первом этапе ожидается открытие около 1900 непродовольственных магазинов, в которых работает 9500 человек.

В свою очередь руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области Светлана РОЖКОВА пояснила, что начать первый этап можно будет только при выполнении ряда условий.

- Все, что перечислил Владимир Игоревич [Попов] будет возможно только при достижении стабильного устойчивого достижения определенных показателей, - отметила она. - Пока мы достигли только одного – охват населения тестированием. У нас нет пока коэффициента распространенности инфекции ниже единицы (на 14 мая – 1,2) и нет показателя заполненности коек – 50% (свободный коечный фонд на 14 мая – 40,04%). Поэтому, как только мы будем стабильно держаться в этих показателях, возможно будет рассмотреть озвученный план.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 15.05.2020 15:56 2 1801
Тэги: коронавирус общество владимир попов светлана рожкова
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