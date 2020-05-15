В Калужской области коронавирусом заболели 2312 человек

В Калужской области количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом выросло со вчерашних 2213 до 2312. Такие данные в пятницу, 15 мая, опубликовал региональный Минздрав.

Число выздоровевших за сутки возросло с 404 до 438. Умерших не прибавилось - в списке жерт по-прежнему значатся 19 фамилий. Больше всего заболевших в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

UPD. Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 15 мая.

Тем временем

В Калужской области назвали сумму, которую выплатят заразившимся коронавирусом медикам. Подробности.

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