Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 15 мая

За прошедшие сутки в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 2213 до 2312. Положительные тесты на COVID-19 получили еще 99 человек. Выздоровело 438 пациента (+34 к предыдущему дню). Количество умерших не изменилось - 19.

Напомним, что, по информации оперативного штаба, на сегодняшний день эпидемия затронула все районы нашей области. Ниже приводим данные, сколько пациентов продолжает лечиться в Калужской области от коронавируса на данный момент:

Калуга – 446 (+10 к предыдущему дню),

Обнинск – 304 (+12),

Боровский район – 236 (+5),

Малоярославецкий район – 170 (-1)

Жуковский район – 97 (+16),

Людиновский район – 93,

Думиничский район – 74 (-1),

Кировский район – 67 (+12),

Дзержинский район – 57 (+5),

Износковский район – 57 (-1),

Бабынинский район – 49 (+7),

Козельский район – 26,

Барятинский район – 25,

Мосальский район – 24,

Перемышльский район – 23,

Ферзиковский район – 20,

Спас-Деменский район – 14,

Мещовский район – 13,

Тарусский район – 13 (+2),

Сухиничский район – 12,

Хвастовичский район – 9,

Юхновский район – 8,

Медынский район – 7 (-1),

Ульяновский район – 7,

Жиздринский район – 2,

Куйбышевский район – 2.

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