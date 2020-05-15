Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 15 мая

За прошедшие сутки в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 2213 до 2312. Положительные тесты на COVID-19 получили еще 99 человек. Выздоровело 438 пациента (+34 к предыдущему дню). Количество умерших не изменилось - 19.
Напомним, что, по информации оперативного штаба, на сегодняшний день эпидемия затронула все районы нашей области. Ниже приводим данные, сколько пациентов продолжает лечиться в Калужской области от коронавируса на данный момент:
- Калуга – 446 (+10 к предыдущему дню),
- Обнинск – 304 (+12),
- Боровский район – 236 (+5),
- Малоярославецкий район – 170 (-1)
- Жуковский район – 97 (+16),
- Людиновский район – 93,
- Думиничский район – 74 (-1),
- Кировский район – 67 (+12),
- Дзержинский район – 57 (+5),
- Износковский район – 57 (-1),
- Бабынинский район – 49 (+7),
- Козельский район – 26,
- Барятинский район – 25,
- Мосальский район – 24,
- Перемышльский район – 23,
- Ферзиковский район – 20,
- Спас-Деменский район – 14,
- Мещовский район – 13,
- Тарусский район – 13 (+2),
- Сухиничский район – 12,
- Хвастовичский район – 9,
- Юхновский район – 8,
- Медынский район – 7 (-1),
- Ульяновский район – 7,
- Жиздринский район – 2,
- Куйбышевский район – 2.
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