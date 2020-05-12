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В Калужской области за день четыре человека умерли от коронавируса

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 12.05.2020 21:46 0 3976
В Калужской области за день четыре человека умерли от коронавируса

За вторник, 12 мая, в Калужской области подтвердили ещё четыре смерти от коронавируса. Число жертв эпидемии возросло с 15 до 19, рассказали на заседании регионального оперативного штаба.

При этом число выздоровевших увеличилось с 261 до 346. Всего вирус подтверждён у 2018 калужан.

По данным Роспотребнадзора, на сегодня проведено больше 26 тысяч тестов на выявление коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости в области составил 201,8 на 100 тысяч населения, коэффициент распространения инфекции - 1,14, охват тестирования населения  - 73,23 на 100 тысяч человек.

Тем временем

 Калужских школьников отправят на каникулы досрочно. Названы даты, в которые закончат учиться разные классы. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 12.05.2020 21:46 0 3976
Тэги: коронавирус общество статистика
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