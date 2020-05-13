Стали известны подробности о четырёх новых жертвах коронавируса в Калужской области

Как мы рассказывали, в Калужской области 12 мая подвердили смерть от коронавируса ещё у четырёх человек. Общее количество жертв эпидемии COVID-19 в нашем регионе достигло 19.

В среду, 13 мая, оперативный штаб сообщил некоторые подробности о новых умерших.

В Калуге скончался 83-летний пациент. В Малоярославецком районе умер 78-летний человек. В Обнинске - жители 56 и 58 лет.

В целом в России на 13 мая выявлен 242 271 случай коронавируса. Умерли 2212, вылечились 48 003 человека.

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