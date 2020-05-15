В Калужской области назвали сумму, которую выплатят заразившимся коронавирусом медикам

Как мы уже рассказывали, в Калужской области установили федеральные и региональные выплаты медицинским работникам, которые сейчас сражаются с коронавирусом. Вечером в четверг, 14 мая, на заседании оперативного штаба рассказали об ещё одной мере поддержки. Новую выплату получат медики, которые заразились коронавирусом на работе.

- И врачи, и средний, и младший медперсонал – те, кто заболел в ходе исполнения своего профессионального долга, даже если они заболели раньше, чем успели ввести надбавки, должны быть поддержаны, - заявил врио губернатора Владислав Шапша. - Предлагаю всем им установить единовременную выплату 10 тысяч рублей.

При этом пока не сообщается, сколько медработников заразилось COVID-19 в Калужской области. Всего в нашем регионе на данный момент известно о 2213 пациентах с выявленным коронавирусом.

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