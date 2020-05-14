В Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло до 2213

В Калужской области количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусом выросло со вчерашних 2115 до 2213. Такие данные в четверг, 14 мая, опубликовал врио губернатора Владислав ШАПША.

Больше всего заболевших в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

За сутки новых летальных случаев не зафиксировано. Выздоровели ещё 58 человек. Всего в нашем регионе COVID-19 победили уже 404 человека.

Тем временем

Вспышка коронавируса зафиксирована в монастыре в Боровском районе. Подробности.

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