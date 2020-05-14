В Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло до 2213

В Калужской области количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусом выросло со вчерашних 2115 до 2213. Такие данные в четверг, 14 мая, опубликовал врио губернатора Владислав ШАПША.
Больше всего заболевших в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.
За сутки новых летальных случаев не зафиксировано. Выздоровели ещё 58 человек. Всего в нашем регионе COVID-19 победили уже 404 человека.
Тем временем
Вспышка коронавируса зафиксирована в монастыре в Боровском районе. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!