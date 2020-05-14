Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 14 мая

За прошедшие сутки в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 2115 до 2213. Положительные тесты на COVID-19 получили еще 98 человек. Выздоровело 404 пациента (+58 к предыдущему дню). Количество умерших не изменилось - 19.
Напомним, что, по информации оперативного штаба, на сегодняшний день эпидемия затронула все районы нашей области. Ниже приводим данные, сколько пациентов продолжает лечиться в Калужской области от коронавируса на данный момент:
Как меняется ситуация с коронавирусом в Калужской области:
Тем временем
Вспышка коронавируса зафиксирована в монастыре в Боровском районе. Подробности.
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