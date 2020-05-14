Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 14 мая

За прошедшие сутки в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 2115 до 2213. Положительные тесты на COVID-19 получили еще 98 человек. Выздоровело 404 пациента (+58 к предыдущему дню). Количество умерших не изменилось - 19.

Напомним, что, по информации оперативного штаба, на сегодняшний день эпидемия затронула все районы нашей области. Ниже приводим данные, сколько пациентов продолжает лечиться в Калужской области от коронавируса на данный момент:

Калуга – 436 (-14 к предыдущему дню),

Обнинск – 292 (+34),

Боровский район – 231 (+24),

Малоярославецкий район – 171 (+6)

Людиновский район – 93 (-2),

Жуковский район – 81 (+1),

Думиничский район – 75 (-4),

Износковский район – 58,

Кировский район – 55 (-1),

Дзержинский район – 52 (+3),

Бабынинский район – 42 (-2),

Козельский район – 26 (-3),

Барятинский район – 25 (-2),

Мосальский район – 24,

Перемышльский район – 23,

Ферзиковский район – 20,

Спас-Деменский район – 14,

Мещовский район – 13,

Сухиничский район – 12,

Тарусский район – 11 (-1),

Хвастовичский район – 9 (-1),

Юхновский район – 8,

Медынский район – 8 (+2),

Ульяновский район – 7,

Жиздринский район – 2,

Куйбышевский район – 2.

Как меняется ситуация с коронавирусом в Калужской области:

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