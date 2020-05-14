В Калужской области вспышка коронавируса зафиксирована в монастыре

Как мы рассказывали, в начале мая в соцсетях появилось видеообращение иеромонаха Свято-Пафнутьев Боровского монастыря Романа Кропотова. По его словам, насельникам монастыря вручили документ – «Согласие на оказание медицинской помощи и соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции». При этом анализ на COVID-19 врачи ещё не взяли.

Публикация видео вызвала массу гневных комментариев в соцсетях. Администрация района и правительство Калужской области заявили, что медики должны были выдать насельникам согласия на обработку персональных данных, но по ошибке передали руководству монастыря другие документы, так как сейчас врачи работают в очень сложных условиях.

Насельники монастыря объяснение приняли, однако медиков пускать к себе отказались. Но после того, как у одного из трудников монастыря заражение короонавирусной инфекцией подтвердилось, 45 насельников сдали анализы.

- 15 анализов точно положительные и семь - точно отрицательные. Про остальных пока информации нет, - сообщил KP40 заместитель главы администрации Боровского района Алексей ГЕРАСЬКИН.

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