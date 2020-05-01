Власти прокомментировали скандальное видео из монастыря в Боровском районе

В пятницу, 1 мая, в сети Интернет было опубликовано видеообращение иеромонаха Свято-Пафнутьев Боровского монастыря Романа Кропотова. По его словам, сегодня у насельников монастыря должны были взять анализы на CoVID-19, а 30 апреля им вручили документ – «Согласие на оказание медицинской помощи и соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции».

- В нём говорится, что я проинформирован медицинским работником о положительном результате на коронавирус. То есть тест будут делать завтра, ещё сколько дней уйдёт на его обработку, а сегодня мы уже должны добровольно признать себя заболевшими, заразными! – возмущается отец Роман. – У меня вопрос к медикам: что происходит? Чем вы там занимаетесь? Это вот так делается статистика больных?

По словам ещё одного сотрудника Свято-Пафнутьев Боровского монастыря, такой факт действительно имел место.

– Нам, действительно, раздали такие бумаги, - сказал он kp40.ru. – Возможно, это врачебная ошибка.

При этом он добавил, что отец Роман озвучил в видеообращении своё личное мнение, а не позицию всех насельников монастыря.

Вечером в социальной сети «ВКонтакте» заместитель главы администрации Боровского района Алексей ГЕРАСЬКИН прокомментировал данный инцидент.

«Слишком много вопросов приходит по «гуляющему» по социальным сетям видеоролику одного из монахов Боровского монастыря, поэтому отвечу публично.

Вчера одного из сотрудников монастыря госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией CoVID-19. Точный диагноз будет поставлен после получения результатов анализа, - сообщил Гераськин. – Администрацией в монастырь была направлена группа дезинфекции, но обрабатывали только территорию. Монахи сказали, что внутри дезинфекцию провели сами».

Далее, по словам чиновника, медики должны были выдать насельникам согласия на обработку персональных данных, но по ошибке передали руководству монастыря другие документы.

«Произошла ошибка. Надеюсь не надо объяснять, в каком режиме сейчас работают все медики, - пишет Алексей Гераськин. – Взяли не тот типовой бланк. Почему вместо связи напрямую с доктором был выбран способ «изобличающего видеообращения», объяснить не могу».

По словам Гераськина, руководство районной администрации предложило монастырю консультативную помощь по организации режима самоизоляции. Однако ни его, ни врачей на территорию общины не пустили. От врачебного осмотра и сдачи анализов насельники отказались.

Позже данную информацию официально подтвердило и Правительство Калужской области на своей странице в «ВК».