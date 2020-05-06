После скандала боровские монахи сдали анализ на коронавирус

Как мы рассказывали, в конце прошлой недели в соцсетях появилось видеообращение иеромонаха Свято-Пафнутьев Боровского монастыря Романа Кропотова. По его словам, насельникам монастыря вручили документ – «Согласие на оказание медицинской помощи и соблюдение режима изоляции при лечении новой коронавирусной инфекции». При этом анализ на COVID-19 врачи ещё не взяли.

Публикация видео вызвала массу гневных комментариев в соцсетях. Администрация района и правительство Калужской области заявили, что медики должны были выдать насельникам согласия на обработку персональных данных, но по ошибке передали руководству монастыря другие документы, так как сейчас врачи работают в очень сложных условиях.

Насельники монастыря объяснение приняли, но медиков пускать к себе отказались.

При этом у одного из трудников монастыря был взят анализ на коронавирус, предварительный тест дал положительный результат.

- У трудника монастыря заражение короонавирусной инфекцией подтвердилось. 4 мая 45 насельников монастыря сдали анализы. Результатов пока нет, - рассказал нашему изданию в среду, 6 мая, заместитель главы администрации Боровского района Алексей ГЕРАСЬКИН.

Монастырь закрыт для паломников до 15 мая.

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