Количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 2115

В Калужской области количество подтверждённых случаев коронавируса выросло со вчерашних 2018 до 2115. Такие данные утром в среду, 13 мая, опубликовал региональный оперативный штаб.

Число умерших за сутки выросло с 15 до 19. Выздоровели ещё 85 калужан. Всего в нашем регионе COVID-19 победили уже 346 человек.

Больше всего заболевших в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

В целом в России на 13 мая выявлен 242 271 случай коронавируса. Умерли 2212, вылечились 48 003 человека.

UPD. Стали известны подробности о четырёх новых жертвах коронавируса в Калужской области.

Тем временем

В детских поликлиниках Калуги откроются смотровые кабинеты для дошкольников. В садики малышей примут только со справкой. Подробности.

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