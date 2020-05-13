Количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 2115

В Калужской области количество подтверждённых случаев коронавируса выросло со вчерашних 2018 до 2115. Такие данные утром в среду, 13 мая, опубликовал региональный оперативный штаб.
Число умерших за сутки выросло с 15 до 19. Выздоровели ещё 85 калужан. Всего в нашем регионе COVID-19 победили уже 346 человек.
Больше всего заболевших в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.
В целом в России на 13 мая выявлен 242 271 случай коронавируса. Умерли 2212, вылечились 48 003 человека.
UPD. Стали известны подробности о четырёх новых жертвах коронавируса в Калужской области.
Тем временем
В детских поликлиниках Калуги откроются смотровые кабинеты для дошкольников. В садики малышей примут только со справкой. Подробности.
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