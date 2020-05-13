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В детских поликлиниках Калуги откроются смотровые кабинеты для дошкольников

Оксана ИВАНОВА , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 13.05.2020 09:26 30 3504
В детских поликлиниках Калуги откроются смотровые кабинеты для дошкольников

Как мы рассказывали, министерство образования и науки Калужской области во вторник, 12 мая, на своих страницах в социальных сетях сообщило о приёме в детские сады детей тех родителей, которые выходят на работу.

В сообщении сказано, что родители должны будут предъявить справку о том, что их дети здоровы.

- Медосмотр детей нужно пройти в детских поликлиниках по месту жительства, - говорится в сообщении.

Эта новость вызвала массу вопросов у калужан.

- Когда всех детей отправляли на карантин, в детском саду сказали, и не один раз и не мне одной, что при выходе из него справка НЕ потребуется. Все дети, которые посещали садик на момент издания НПА о режиме самоизоляции, после окончания должны были просто пойти в сад без каких-либо справок, - удивляется одна из мам.

- Когда карантинные мероприятия начинались, никто не предполагал, что они затянутся на месяц, - отвечает ей представитель минобра. – Естественно, когда ребёнок в течение месяца не посещает сад, нужно подтверждение, что он здоров. Это абсолютно нормально.

Ещё один вопрос, который волнует родителей, касается получения справки от врача.

- Как её получить, если поликлиники не работают? - удивляются калужане.

- Приёмы для получения справок в детсады в поликлиниках будут, - пообещал представитель министерства. – Кабинеты осмотра начнут работать в поликлиниках уже на этой неделе.

Смотровые кабинеты будут открыты во всех детских поликлиниках Калуги и области. Работать они начнут со среды, 13 мая.

- Открытие таких кабинетов – тоже в чём-то чрезвычайная мера, поэтому пока они будут работать через очередь, - сообщили нам в министерстве.

Многие родители дошкольников обеспокоены тем, что поход в поликлинику во время эпидемии связан с риском заражения коронавирусом. В соцсетях они предлагают проводить осмотр детей врачами непосредственно в детских садах и на его основании давать или не давать допуск на посещение дошкольного учреждения.

Уважаемые читатели, а что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

Оксана ИВАНОВА , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 13.05.2020 09:26 30 3504
Тэги: образование дети детский сад здравоохранение коронавирус
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