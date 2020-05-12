В Калужской области рассказали о приёме детей в садики

Министерство образования и науки Калужской области во вторник, 12 мая, на своей странице в «ВКонтакте» сообщило, что в детские сады начнут принимать детей тех родителей, которые выходят на работу. При этом обязательным будет наличие справки о состоянии здоровья ребёнка.

- В связи с постепенным снятием ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в случае улучшения эпидемиологической ситуации, в детские сады будет организован прием детей сотрудников предприятий и организаций, выходящих на работу, - отмечают в министерстве. - Прием детей в детские сады будет осуществляться постепенно по мере выхода родителей на работу, при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка.

Медосмотр детей нужно пройти в детских поликлиниках по месту жительства.

- Наличие справки о состоянии здоровья ребенка при возобновлении посещения им детского сада является обязательным. – подчёркивают в Минобрнауки. - Просим родителей контролировать состояние здоровья детей перед направлением их в детский сад и воздержаться от посещения детского сада при наличии у ребёнка повышенной температуры и признаков ОРВИ.

Напомним, с 12 мая в Калуге ещё в нескольких отраслях возобновилась деятельность. На данный момент в регионе подтвержден коронавирус у 2018 человек.

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