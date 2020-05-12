Появился официальный документ об открытии салонов красоты в Калуге

Как мы уже рассказывали, с 12 мая в Калуге разрешили работать салонам красоты и некоторым магазинам. Постановление правительства было подписано ещё 8 мая, однако официально опубликовано только 12 мая.
Салоны красоты могут работать при соблюдении санитарных норм:
Также с 12 мая разрешили открыть рыболовные магазины и оптики.
Полный текст постановления правительства Калужской области №374 от 08.05.2020:
Тем временем
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