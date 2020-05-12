Появился официальный документ об открытии салонов красоты в Калуге

Как мы уже рассказывали, с 12 мая в Калуге разрешили работать салонам красоты и некоторым магазинам. Постановление правительства было подписано ещё 8 мая, однако официально опубликовано только 12 мая.

Салоны красоты могут работать при соблюдении санитарных норм:

предварительная запись,

средства защиты у работников,

средства защиты у клиентов,

дезинфекция помещения,

расстояние между креслами – не менее 1,5 метра.

Также с 12 мая разрешили открыть рыболовные магазины и оптики.

Полный текст постановления правительства Калужской области №374 от 08.05.2020:

Тем временем

Опубликованы правила получения выплаты на детей от 3 до 16 лет. По 10 тысяч рублей смогут получить все родители. Подробности.

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