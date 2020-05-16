Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 16 мая

За прошедшие сутки в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 2312 до 2409. Положительные тесты на COVID-19 получили еще 97 человек. Выздоровели 473 пациента (+35 к предыдущему дню). Количество умерших не изменилось - 19. Такие данные опубликовал региональный оперативный штаб.

Напомним, что, по информации оперативного штаба, на сегодняшний день эпидемия затронула все районы нашей области. Ниже приводим данные, сколько пациентов продолжает лечиться в Калужской области от коронавируса на данный момент:

Калуга – 462 (+16 к предыдущему дню),

Обнинск – 313 (+9),

Боровский район – 237 (+1),

Малоярославецкий район – 163 (-7)

Жуковский район – 112 (+15),

Людиновский район – 106 (+13),

Кировский район – 73 (+6),

Думиничский район – 70 (-4),

Дзержинский район – 63 (+6),

Износковский район – 57,

Бабынинский район – 45 (-4),

Козельский район – 29 (+3),

Барятинский район – 27 (+2),

Мосальский район – 26 (+2),

Перемышльский район – 23,

Ферзиковский район – 20,

Мещовский район – 15 (+2),

Спас-Деменский район – 14,

Тарусский район – 13,

Сухиничский район – 12,

Медынский район – 11 (+4),

Хвастовичский район – 9,

Ульяновский район – 7,

Юхновский район – 6 (-2),

Жиздринский район – 2,

Куйбышевский район – 2.

Тем временем

В Калужской области рассказали, что откроется на первом этапе снятия ограничений. Подробности.

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