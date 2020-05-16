Коронавирус в Калужской области: в каких районах нашли новых заболевших 16 мая

За прошедшие сутки в Калужской области количество заболевших коронавирусом выросло с 2312 до 2409. Положительные тесты на COVID-19 получили еще 97 человек. Выздоровели 473 пациента (+35 к предыдущему дню). Количество умерших не изменилось - 19. Такие данные опубликовал региональный оперативный штаб.
Напомним, что, по информации оперативного штаба, на сегодняшний день эпидемия затронула все районы нашей области. Ниже приводим данные, сколько пациентов продолжает лечиться в Калужской области от коронавируса на данный момент:
Тем временем
В Калужской области рассказали, что откроется на первом этапе снятия ограничений. Подробности.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!