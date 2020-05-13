Как соблюдаются карантинные меры на калужских заводах

Сегодня, 13 мая, наша читательница, которая работает на одном из калужских заводов, поделилась с нами, как проходит процедура проверки работников на проходной из-за коронавируса.

- После карантина мы сегодня впервые вышли на работу. Еще на входе в заводской автобус у всех проверяли наличие масок. Тем, у кого их не было, маску выдавал водитель. В салоне все сидели в шахматном порядке, - рассказала нам читательница. - На проходную мы приехали в половине шестого утра, а на завод попали только через 40 минут. Автобусы через проходную пропускали по одному. Потом люди вставали в очередь на расстоянии в 1,5 метра друг от друга. На входе каждому измеряли температуру, обрабатывали руки антисептиком. На полу в раздевалках сделали разметки.

Напомним, что Калужской области до 31 мая продлён режим повышенной готовности и самоизоляции. Постановлением врио губернатора Владислава Шапши разрешено работать части организаций и магазинов при условии соблюдения необходимых мер безопасности.

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