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Как соблюдаются карантинные меры на калужских заводах

Екатерина Киселева , Фото автора.
Опубликовано: 13.05.2020 12:10 19 2506
Как соблюдаются карантинные меры на калужских заводах

Сегодня, 13 мая, наша читательница, которая работает на одном из калужских заводов, поделилась с нами, как проходит процедура проверки работников на проходной из-за коронавируса.

- После карантина мы сегодня впервые вышли на работу. Еще на входе в заводской автобус у всех проверяли наличие масок. Тем, у кого их не было, маску выдавал водитель. В салоне все сидели в шахматном порядке, - рассказала нам читательница. - На проходную мы приехали в половине шестого утра, а на завод попали только через 40 минут.  Автобусы через проходную пропускали по одному. Потом люди вставали в очередь на расстоянии в 1,5 метра друг от друга. На входе каждому измеряли температуру, обрабатывали руки антисептиком. На полу в раздевалках сделали разметки.

Напомним, что  Калужской области до 31 мая продлён режим повышенной готовности и самоизоляции. Постановлением врио губернатора Владислава Шапши разрешено работать части организаций и магазинов при условии соблюдения необходимых мер безопасности.

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Екатерина Киселева , Фото автора.
Опубликовано: 13.05.2020 12:10 19 2506
Тэги: коронавирус общество
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