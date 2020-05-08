Вернувшимся из других стран калужанам запретили оставаться дома

В пятницу, 8 мая, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша внёс очередные изменения в постановление правительства №200 от 17 марта.

Теперь все, кто возвращается в Калужскую область из других стран, обязаны сообщить об этом в свою поликлинику и отправиться на 14 дней в обсерватор. Ранее, если у человека не было признаков ОРВИ, он мог оставаться на домашнем карантине, за соблюдением которого следили полицейские.

Ответственные за доставку в обсервацию – Минздрав, полиция и Роспотребнадзор.

Публикуем полный текст постановления правительства Калужской области №373 от 08.05.2020:

Тем временем

Война с коронавирусом: что творится за стенами инфекционной больницы в Калуге. Врач рассказал нам всю правду. Подробности.

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