В Калужской области число заболевших коронавирусом выросло до 1136 человек



В Калужской области число выявленных случаев коронавируса выросло до 1136 . Вчера, напомним, было 1065 заболевших. В нашем регионе уже скончались 12 человек с COVID-19, 105 человек выздровело.

1019 человек находятся на лечении.

Больше всего заболевших в Калуге, Боровском районе, Обнинске и Малоярославецком районе. 99 детей заразились коронавирусом в Калужской области.

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