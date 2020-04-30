99 детей заразились коронавирусом в Калужской области

Как мы уже рассказывали, 30 апреля в Калужской области количество заболевших коронавирусом достигло 1006. Врио губернатора Владислав ШАПША на своих страницах в соцсетях рассказал о возрасте пациентов в нашем регионе.
Среди заражённых 99 детей. Из них:
Распределение остальных калужан с COVID-19 по возрасту такое:
Вылечились на данный момент 54 жителя Калужской области, скончались 12. Больше всего заболевших в Калуге, Боровском районе, Обнинске и Малоярославецком районе.
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