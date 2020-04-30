99 детей заразились коронавирусом в Калужской области

Как мы уже рассказывали, 30 апреля в Калужской области количество заболевших коронавирусом достигло 1006. Врио губернатора Владислав ШАПША на своих страницах в соцсетях рассказал о возрасте пациентов в нашем регионе.

Среди заражённых 99 детей. Из них:

5 - младше года,

22 – в возрасте от 2 до 5 лет,

28 – от 6 до 10 лет,

44 – от 11 до 17 лет.

Распределение остальных калужан с COVID-19 по возрасту такое:

411 – от 18 до 45 лет,

361 – от 46 до 64 лет,

110 – от 65 до 80 лет,

25 – старше 80 лет.

Вылечились на данный момент 54 жителя Калужской области, скончались 12. Больше всего заболевших в Калуге, Боровском районе, Обнинске и Малоярославецком районе.

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