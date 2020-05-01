В Калужской области число заболевших коронавирусом выросло до 1065 человек

В Калужской области число выявленных случаев коронавируса выросло до 1065. Вчера, напомним, было 1006 заболевших. В нашем регионе уже скончались 12 человек с COVID-19, вылечилися 61. 992 человека находятся на лечении.

Больше всего заболевших в Калуге, Боровском районе, Обнинске и Малоярославецком районе. 99 детей заразились коронавирусом в Калужской области.

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