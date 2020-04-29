Шапша рассказал, где обязательно носить маску

Как мы рассказывали, в Калужской области продлён режим самоизоляции до 11 мая. На этот период введён строгий масочный режим. Теперь в Калуге выйти на улицу, пойти в магазин или проехать в общественном транспорте нельзя без маски. Полиция уже рассказала, как будет реагировать на калужан без масок. А днём в среду, 29 апреля, ситуацию ещё раз прокомментировал врио губернатора Владислав ШАПША.

- Поясню подробно. Масочный режим был и остается на работающих предприятиях, - написал он в соцсетях. - Обязательно нужно носить маску при посещении общественных мест: магазинов, аптек, сферы услуг, офисов, учреждений, при нахождении в подъездах зданий, лифтах, в общественном транспорте. На улице маску необходимо использовать на остановках общественного транспорта и в других местах скопления людей. Конечно, если человек один идет по улице или находится на своем дачном участке или в лесу, маску носить необязательно.

На утро 29 апреля в Калужской области выявлено 845 случаев заражения коронавирусом.

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