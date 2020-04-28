Калужская область поднялась на 12 место в стране по количеству заболевших коронавирусом

За сутки в России зафиксировано 6411 новых случаев коронавируса. Общее количество заражений достигло 93 558. Это на 7,35% больше, чем днём ранее, сообщает федеральный оперативный штаб.

Наибольший прирост наблюдается в Москве (+3075), Московской области (+523) и Санкт-Петербурге (+198).

От Калужской области в федеральную статистику пока включены данные, о которых мы сообщали вчера (706 случаев и рост на 67 за сутки). Сегодня, напомним, стало известно уже о 772 заражённых. По количеству заболевших Калужская область поднялась на 12 место в России, опередив соседнюю Брянскую область. Выше нас из соседей только Москва (48 426 случаев), Московская (10 231) и Тульская (783) области.

В целом по стране за весь период эпидемии умерли 867 человек с COVID-19, выздоровели 8456.

Тем временем

В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом. Больше всего пока пациентов в Калуге, Боровском районе и Обнинске. Подробности.

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