Коронавирус в Калужской области, последние данные на 27 апреля: сколько человек попало в больницы

В Калужской области на данный момент выявили 639 заразившихся коронавирусом COVID-19. Вечером 26 апреля такие данные опубликовал региональный оперативный штаб. В течение воскресенья цифры не поменялись.

На домашнем карантине находятся 344 калужанина с подтверждённым коронавирусом, в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе и в «Сосновой роще» - суммарно 261 пациент.

Главные очаги заболевания в нашем регионе: Калуга (181 больной на данный момент), Боровский район (129), Обнинск (100) и Малоярославецкий район (57). Данные по остальным районам есть здесь.

Тем временем

В Калужской области выявили коронавирус на возобновивших работу предприятиях. Об этом рассказал глава региона. Подробности.

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