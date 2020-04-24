Где в Дзержинском районе нашли больных коронавирусом

Как мы уже рассказывали, за сутки в Калужской области с 437 до 498 выросло количество подтверждённых случаев коронавируса. Больных нашли почти во всех районах. Больше всего случаев в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районе.

Долгое время обходился без заражений Дзержинский район, куда многие жители Калуги уезжают на выходные. Однако на сегодня там уже шесть пациентов. И пять из них выявили за последние сутки.

Администрация Дзержинского района на своей странице в «ВКонтакте» ранее сообщала, что первый заболевший – мужчина из Москвы, который только прописан в Товарково. Туда он не приезжал со 2 марта. А в пятницу чиновники пояснили, в каких населенных пунктах выявлены ещё пять случаев – это ГП «Город Кондрово», СП «Село Дворцы», СП «Угорское», СП «Село Совхоз им. Ленина».

Тем временем

В Калужской области запрет на торговлю и общепит продлили до 30 апреля. Подписано новое постановление правительства. Подробности.

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