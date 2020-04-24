В Калужской области запрет на торговлю и общепит продлили до 30 апреля

Как мы уже рассказывали, из-за эпидемии коронавируса в Калужской области до 26 апреля нельзя было работать большей части магазинов и общепиту. В пятницу, 24 апреля, врио губернатора Владислав ШАПША подписал новое постановление правительства, согласно которому запрет продлён до 30 апреля. Исключение составляют аптеки, продуктовые, детские магазины и работа на доставку. Также разрешено работать строительным и автомагазинам, но без открытия торговых залов.

Ранее, напомним, в Калуге юрлица и индивидуальные предприниматели получили право возобновить работу в 31 отрасли.

Запрет на работу салонов красоты, кинотеатров, фитнес-центров действует до особого распоряжения правительства.

Публикуем полный текст постановления правительства Калужской области №340 от 24.04.2020:

Тем временем

Количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло до 498. Продолжает увеличиваться число больных в Калуге и на севере области. Подробности.

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